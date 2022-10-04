Шанс, оплаченный кровью храбрых

Однако героизм и смелость украинцев в этой войне подарили нашему государству шанс выиграть годы, если не десятилетия, в процессе интеграции в западные институты.

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Сегодня среди медийщиков распространяется шутка о том, что Путин со своими болезненными идеями захвата Украины стал главным промоутером расширения ЕС и НАТО в мире. Однако, как известно, в каждой шутке – только доля шутки.

Дело в том, что чем больше Путин поднимает ставки, тем дальше от России удаляется Украина. Еще в феврале – марте украинские власти были готовы обсуждать с россиянами вопрос невступления Украины в НАТО. Сегодня наша заявка на вступление по ускоренной процедуре лежит на столе у Столтенберга, а садиться за один стол с россиянами мы готовы только для подписания акта их капитуляции.

НАТО ближе, чем кажется

Возможно ли быстрое вступление Украины в НАТО? Думаю, что да. И вот почему. У нас уже есть пример Швеции и Финляндии, которые начали свой процесс вступления в альянс только в мае и имеют все шансы завершить все процедуры еще до конца 2022 года. Тот же кейс Швеции и Финляндии демонстрирует, что вступление в НАТО – вопрос в основном политический. Если есть политическая воля – технические и финансовые вопросы становятся второстепенными. И даже с идейными врагами из официальной Анкары можно вести переговоры.

Эта война очень сблизила нас с европейцами, и они стали осознавать, что у нас есть общие ценности. Поэтому отметка в 10 странах, которые уже поддержали вступление Украины в Северо-Атлантический альянс за первые несколько дней – это результат совместной работы ВСУ, власти, волонтеров, врачей и всех украинцев, которые своими жизнями и здоровьем доказывают, что демократия, свобода и свобода для нас – не просто слова.

Чтобы вопрос вступления Украины в НАТО перешел из теоретических размышлений к практической реализации, нам нужно убедить 80% стран-членов альянса. Другими словами, после того как 22 – 24 страны-члены НАТО поддержат присоединение Украины, этот процесс станет необратимым.

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Что делать с "заклятым другом"

А с остальными потенциальными противниками нашего вступления, среди которых почти наверняка окажется Венгрия, нужно системно работать: апеллировать прежде всего к широкой общественности, организовывать общие проекты, присоединять к переговорам третьи страны, имеющие на тот же Будапешт более серьезное влияние, чем мы. Например, активизировать в переговорном процессе с Орбаном лидеров стран Вышеградской группы, которые имеют с ним гораздо больше общих точек соприкосновения и возможностей для нахождения компромисса.

Еще один интересный момент в контексте вступления Украины в НАТО – внезапный визит в Киев министра обороны Великобритании Уоллеса и приезд в Украину министра обороны Германии Ламбрехт. Убежден, что на этих встречах вопрос украинской заявки точно обсуждался.

Эта украинская "вступительная кампания" в НАТО – однозначно время нетипичных подходов и оригинальных предложений. Главное – оставаться гибкими и искать подходы к нашим партнерам.

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