Ілон прорахувався
Пропозиції немає сенсу навіть обговорювати, адже він припустився фундаментальної помилки: всі його ідеї виглядають як раціональна та позбавлена будь-якої емоції бізнес-стратегія.
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Для нас ця війна – за існування, а тут, як казала Голда Меїр, – не місце компромісам.
Та й з демократією в нього не склалося: пропонує новий "референдум" в умовах окупації. І думає, що з російським режимом можна про щось домовитися.
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Простий рецепт перемоги
Тому за "Старлінки" дякуємо, але тут Маску потрібна "політінформація". Якщо Кіссінджер нас тепер підтримує, то Маска точно переконаємо.
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