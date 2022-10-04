Ілон прорахувався

Пропозиції немає сенсу навіть обговорювати, адже він припустився фундаментальної помилки: всі його ідеї виглядають як раціональна та позбавлена будь-якої емоції бізнес-стратегія.

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Для нас ця війна – за існування, а тут, як казала Голда Меїр, – не місце компромісам.

Та й з демократією в нього не склалося: пропонує новий "референдум" в умовах окупації. І думає, що з російським режимом можна про щось домовитися.

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Простий рецепт перемоги

Тому за "Старлінки" дякуємо, але тут Маску потрібна "політінформація". Якщо Кіссінджер нас тепер підтримує, то Маска точно переконаємо.

І головне, чого Маск не розуміє: зі злочинцями не можна домовлятися, їх потрібно судити та притягати до відповідальності. Або вони нас, або ми їх. І перемога буде точно за нами.

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