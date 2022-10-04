Илон просчитался
Предложения нет смысла даже обсуждать, ведь он допустил фундаментальную ошибку: все его идеи выглядят как рациональная и лишенная какой-либо эмоции бизнес-стратегия.
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Для нас эта война – за существование, а здесь, как говорила Голда Меир, – не место компромиссам.
Да и с демократией у него не сложилось: предлагает новый "референдум" в условиях оккупации. И полагает, что с российским режимом можно о чем-то договориться.
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Простой рецепт победы
Поэтому за "Старлинки" спасибо, но здесь Маску нужна "политинформация". Если Киссинджер нас сейчас поддерживает, то Маска точно убедим.
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