Невідома Україна у тренді

Люди, які раніше не виїжджали за межі своєї області (а до війни таких було приблизно 70%), сьогодні приходять на благодійні екскурсії у Чернівцях, Івано-Франківську та Львові. Вони дізнаються, якою насправді є їхня країна.

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Одним із таких туристичних магнітів, який приваблює своїм колоритом і автентикою сотні тисяч українців і не тільки, став Фестиваль Маланок в Чернівцях, започаткований в 2011 році туристичною громадською організацією "Палітра Буковини".

Для міста організація такого заходу є дуже важливою з точки зору туристичної привабливості й залучення додаткових інвестицій. Для порівняння, у перший рік існування фестивалю (2011 рік) в Чернівці завітали 230 тисяч туристів, а у 2019 – вже 650 тисяч. Щороку фестиваль приваблює іноземців та вихідців з різних регіонів України, котрі залишаються в місті на декілька днів, насолоджуючись традиційними святкуваннями.

З одного боку, ми популяризуємо місто, наш місцевий фольклор та колорит, з іншого – місто заробляє на тому, що приїздять туристи. Всі сторони зацікавлені в тому, аби розвивати подібні заходи,

– каже керівник Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міськради Сергій Бостан.

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"Гачки" для туристів

Він радить містам працювати над двома блоками для збільшення туристичної привабливості. По-перше, потрібно максимально поширювати інформацію про місто, створювати його офіційні сторінки в соцмережах, щоб гості могли знати і чути, що цікавого там відбувається.

По-друге, необхідно насичувати місто подіями, щоб запропонувати туристам якомога більше можливостей відпочити, розслабитися та отримати яскраві емоції.

Як проходить Фестиваль Маланок у Чернівцях: відео

Мандруйте рідною

Зараз організатори фестивалю влаштовують благодійні екскурсії Чернівцями для вимушених переселенців, а всі зароблені кошти передають на допомогу ЗСУ.

Менеджерка турагенції Наталя Антонюк розповідає, що з початком пандемії попит на подорожі Україною зріс в рази, особливо серед тих, хто зазвичай подорожував світом. Найпопулярніші туристичні точки – це, звісно, морське узбережжя і карпатський регіон. Окрім того, це Асканія-Нова, Рожеві озера, замки Тернопільщини, Станіславські кручі, Золота підкова Львівщини тощо.

"Однак наша мета – розвивати українські міста, які ще не відкриті українськими туристами", – ділиться голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

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За її словами, головною проблемою для туризму в Чернівцях була відсутність зручного туристичного сполучення. Втім Міністерство інфраструктури вже почало роботу над цим, в тому числі – над відкриттям чернівецького аеропорту.

За статистикою, за 2021 рік до бюджету громад України надійшло 244 мільйони гривень туристичного збору. Ми розуміємо, що Україна може конкурувати за міжнародного туриста, однак для цього потрібен креативний підхід, вибудувані партнерства, якісні послуги та інфраструктура, наявність інформації іноземними мовами, принаймні англійською.

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