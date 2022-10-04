Молниеносное отрицательное наступление
В конце августа 2022 года были первые сообщения о том, что Россия перебрасывает на фронт свой новосозданный 3-й армейский корпус, который якобы был укомплектован новейшей техникой. Этот корпус представлял собой по сути "полторы дивизии", на которые едва нашкребли 10 – 12 тысяч орков, которые должны были "затыкать дыры" на фронте.
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Прошел всего месяц боев, во время которых ВСУ активно наступали. И как раз сегодня в своей утренней сводке Генштаб зафиксировал, что 3-й армейский корпус "стерся в боях". Поэтому, по сути, прекратил свое существование как организованное военное формирование и не может воевать против ВСУ.
Почему так вышло? Генштаб говорил о двух причинах. Первая – устаревшая техника, которую еще и плохо обслуживали. Вторая – деморализация личного состава, который злоупотреблял алкоголем, не подчинялся командам и самовольно покидал позиции.
Но здесь стоит добавить и третью причину – дефективные с ног до головы офицеры армии РФ, которые не умеют ни навести порядок с техникой, ни навести порядок с личным составом. Таким дефективным сколько ни дай "мобилизационного ресурса", им все равно не будет хватать для создания боеспособных группировок, которые можно посылать на фронт.
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Маршбросок к разгрому
Сейчас очень много пошло видео о том, как наши войска тянут в тыл трофейную технику австралийскими "Бушмастерами" или даже бронетранспортерами. Это означает, что довольно часто "кадровые" подразделения армии РФ достаточно легко "сыпятся" под ударами передовых подразделений ВСУ, идущих в первом эшелоне наступления.
Да, армия РФ образца сентября 2022 года еще способна сражаться, продвижение вперед бойцам ВСУ стоит значительных жертв. Но рашисты сейчас отнюдь не в том состоянии, в котором они были в марте 2022 года.
Тогда войска РФ были способны агрессивно наступать по всем направлениям действий. Рашисты шли упрямо к Херсону, несмотря на существенные потери от активной работы наших Су-25 и Bayraktar TB2, а бои за город на самом деле шли неделю (чтобы там не рассказывала руснявая "черная легенда"). Финальный исход битвы за Киев не был до конца ясен до последних дней марта.
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Ну а теперь… А теперь "кадровые части" армии РФ дошли до такой стадии разгрома, что "дыры" во фронте на востоке им приходится закрывать так называемыми "легионами БАРС", набранными по "скрытой мобилизации".
В августе этого года Россия перебросила на фронт даже четыре "казачьих легиона" общей численностью 5 тысяч человек, очевидно получивших технику от разгромленных подразделений "1-го и 2-го армейского корпусов". Эти "легионы" тоже набирались по "скрытой мобилизации", и похоже, что "казаки" оказались еще менее пригодными для "затыкания дыр", чем "сепары".
Наш Генштаб говорит, что РФ решила перебросить на фронт остатки своих войск из Сирии и даже Росгвардию из Сибири, которая, однако, не способна воевать даже как "легкая пехота". Сирия и Сибирь – войска оттуда везти далеко и долго, и здесь может быть только одно объяснение.
Похоже, Кремль считает ситуацию на фронте для себя настолько катастрофической, что понимает – использование "чмобиков" в любом количестве не даст желаемого результата. Чисто из-за их дефективности.
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