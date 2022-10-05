Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, российское командование видит небоеспособность отступающих частей.

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оккупанты убегают, бросая все

Молчанов отметил, что среди российских кафиров в Херсонской области заметна серьезная паника, которая имеет стратегические последствия. Ведь именно паника повлекла за собой отступление врага и дальнейший эффект домино, когда оккупанты покидают какую-то деревню, а дальше уже бегут из следующих.

Он отметил, что этот процесс начался благодаря действиям украинских ДРГ значительно южнее тех мест, об освобождении которых уже официально объявлено. На самом деле от кафиров очистили большую территорию.

То есть фактически в большинстве случаев ВСУ просто не успевают за быстро убегающими оккупантами. Убегают они гражданским транспортом, бросая все, что у них было,

– сказал херсонский активист.

По его словам, оккупанты оставили там всю имеющуюся технику. Ведь для захватчиков гораздо ценнее то, что они награбили. Россияне вывезли стиральные машины, холодильники и даже панели солнечных электростанций как коммерческих, так и частных.

Молчанов рассказал о панике среди кафиров и их обреченности на Херсонщине: смотрите видео

Где россияне пытаются построить линии фронта

Молчанов рассказал, что российские войска сейчас перевели на режим мобильной обороны, они пытаются построить какие-нибудь промежуточные линии фронта. В частности, говорится о линии Милово – Суханово – Борозенское. Однако дальше она где-то теряется, поскольку в ее фланг уже упираются ВСУ. Поэтому эта линия тоже обречена. В дальнейшем единственное, где могут удержаться оккупанты, – вокруг Казацкого и Веселого. Может быть, на реке Шилова Балка.

Сейчас они несут беспрецедентные потери при попытках пересекать свои переправы. Потому что их там гораздо больше скапливается. К тому же с обеих сторон – одни убегают, другие пытаются стать очередным резервом на правом берегу,

– заявил он.

Он отметил, что российское командование видит небоеспособность отступающих частей. К тому же отжатые оккупантами гражданские автомобили с разным барахлом не могут быть использованы в качестве боевой техники.

Что означает освобождение Снегиревки

Молчанов отметил, что россияне уже покидают Снегиревку. Официальных сведений о ее увольнении еще нет. Поэтому не стоит слишком эти события торопить.

Она обречена. А с ее оставлением так же обречена вся конструкция обороны, построенная на Херсонском плацдарме,

– сказал активист.

Он отметил, что оставление Снигиревки сравнимо с прорывом вдоль трассы Т-04-03 в сторону Берислава, который произвел эффект домино, когда посыпались все вражеские гарнизоны в селах, поняв, что у них не будет поставок, поскольку оно отрезано.

На херсонской части плацдарма все только начинается. То есть на их левом фланге все только начинается с оставления ими Снегиревки,

– подчеркнул Молчанов.

Он добавил, что Снигиревка была этаким краеугольным камнем в построении оборонительной конструкции врага. И сейчас этот камень выдернут и вся конструкция рухнет. Оккупанты также обречены в Херсоне и начнут активно бежать.

Обратите внимание! Украинские войска продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области. К тому же, отметили в Институте изучения войны, идет их наступление в Харьковской и Луганской областях.

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