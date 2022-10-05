За минулу добу українські сили відбили атаки загарбників у 10 населених пунктах. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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ЗСУ нищать окупантів

Так, українські військові відбили атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

Увечері 3 жовтня ЗСУ завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюють.

Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 у районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

Крім того, наша авіація протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Також наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

Загарбники зазнають величезних втрат в Україні

ЗСУ завдали великих втрат окупантам у Волноваському районі на Донеччині. Там знищено до 20 одиниць військової техніки.

Також нещодавно українські військові завдали удару по позиціях загарбників на Запоріжжі. Так, знищено техніку ворога, зокрема зенітно-ракетний комплекс С-300.

Окрім цього, у районі Чернігівки Запорізької області наші захисники знищили склад боєприпасів та поранили приблизно 50 окупантів.

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