ЗСУ вдарили по позиціях ворога

У Генштабі Збройних сил України підтвердили влучання по складах ворога 30 вересня. Удари наших захисників точні та дороговартісні для окупантів.

Увага ЗСУ відбили атаку ворога на Козачу Лопань, уразили 8 командних пунктів і 3 склади з боєприпасами

Підтверджено знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що окупанти продовжують зазнавати втрат в результаті ефективних дій Сил оборони.

Зверніть увагу! Станом на 2 жовтня втрати ворога в особовому складі перевищують 60 тисяч. Лише за минулу добу українські військові знищили 500 загарбників.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українська авіація завдала 29 ударів: підтверджено ураження опорного пункту росіян, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів. А підрозділи ППО збили два безпілотники.

Ракетні війська й артилерія також діяли успішно: уразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження окупантів, озброєння та військової техніки. Ще до зони ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300.

До теми – український гелікоптер Мі-24 мститься окупантам за Запоріжжя та Дніпро: дивитись відео