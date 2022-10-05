Загарбники зазнали величезних втрат. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
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ЗСУ знищили окупантів
Нашою авіацією нанесено 7️ ударів по противнику, підрозділами ж протиповітряної оборони знищено 3️ безпілотних розвідники "Орлан-10" у Бериславському та Миколаївському районах.
Також ліквідовано 2️ гелікоптера Мі-8 та Мі-24 у районі Костромки й Брусківського.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань. Орієнтовні втрати росіян за добу складають:
- 31 окупант;
- 8 танків;
- 26 одиниць автобронетехніки;
- крупнокаліберна гаубиця "Мста-Б";
- гармата-гаубиця.
Залишаться загроза ударів
У Чорному морі вороже корабельне угруповання з 9 кораблів продовжує маневрувати без зміни району плавання та ступеню загрози. На бойовому чергуванні 3 надводних та 2 підводних ракетоносії.
Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.
Як українські захисники нищать ворога
- Нещодавно у Запорізькій області під час нальоту ворожої авіації нацгвардієць збив гелікоптер Мі-8. Його вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла".
- Також окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту для порятунку російського пілота. Однак зенітники успішно знищили ворожий гелікоптер.
- Крім того, напередодні Збройні Сили України ліквідували російський штурмовик Су-25, гелікоптер Ка-52 та 8 безпілотників.
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