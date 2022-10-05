Загарбники зазнали величезних втрат. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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ЗСУ знищили окупантів

Нашою авіацією нанесено 7️ ударів по противнику, підрозділами ж протиповітряної оборони знищено 3️ безпілотних розвідники "Орлан-10" у Бериславському та Миколаївському районах.

Також ліквідовано 2️ гелікоптера Мі-8 та Мі-24 у районі Костромки й Брусківського.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань. Орієнтовні втрати росіян за добу складають:

  • 31 окупант;
  • 8 танків;
  • 26 одиниць автобронетехніки;
  • крупнокаліберна гаубиця "Мста-Б";
  • гармата-гаубиця.

Залишаться загроза ударів

У Чорному морі вороже корабельне угруповання з 9 кораблів продовжує маневрувати без зміни району плавання та ступеню загрози. На бойовому чергуванні 3 надводних та 2 підводних ракетоносії.

Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

Як українські захисники нищать ворога

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