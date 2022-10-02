Підрозділи протиповітряної оборони на Сході України за минулу добу знищили відразу 2 вертольоти Ка-52. Це російський бойовий вертоліт, який здійснює розвідку та здатний завдавати ударів.
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ЗСУ також збили 4 безпілотники
Збиття російських гелікоптерів потрапило на відео, яке опублікували українські військові. Наші захисники майстерно відпрацювали по ворожих повітряних суднах.
Як українські захисники знищили російські Ка-52: відео
Окрім двох гелікоптерів, наші воїни також збили три російські безпілотники типу Орлан-10 та один БпЛА-камікадзе типу Shaheed-136.
Українські військові знищили іранські безпілотники на Півдні
У ніч проти 2 жовтня російські військові атакували Миколаївську область. Ворог атакував Миколаївщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136".
П'ять іранських дронів знищили зенітно-ракетні підрозділи Сил оборони у Вознесенському та Миколаївському районах. Натомість ще два влучили в складські будівлі.
Втрати російської авіації
Генеральний штаб ЗСУ зранку 2 жовтня оновив дані щодо орієнтовних втрат ворога у війні проти України. Відповідно до них, Росія втратила:
- літаків – 264 одиниці;
- гелікоптерів – 227 (+1) одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 015 (+6) одиниць.
Також слід нагадати, що в Україні вже ліквідовано 60 тисяч російських окупантів.
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