В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в операційній зоні південнобузького напрямку – складна, динамічна у розвитку, але контрольована. Наразі тривають активні бойові дії вздовж усієї лінії фронту.

Українські захисники продовжують уражати позиції, сили та засоби окупаційної армії. Також вони запобігають введенню в бій ворожих резервів. Зокрема, продовжується вогневий контроль мостів та переправ, ураження логістичних центрів та пунктів базування ворожих підрозділів. ️

Зауважте Поранених утричі більше, – в ОП відреагували на ювілейні 60 тисяч ліквідованих окупантів

Окупанти атакували Миколаївщину

Росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій, завданні втрат українським підрозділам та стримані їхніх наступальних дій. Вони активно використовують дрони-камікадзе та безпілотні летальні апарати-розвідники задля збору даних, завдання ураження і психологічного тиску.

Реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією загарбники усю ніч атакували Нікопольський район. Внаслідок цього пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач у райцентрі. Своєю чергою, в Червоногригорівській громаді масштаби пошкоджень уточнюються. Відомо, що обстріл минув без загиблих та поранених.

Окрім цього, серед ночі ворожий дрон-камікадзе поцілив у будівлю місцевого ліцею в Кривому Розі. Внаслідок цього зруйнувалися два поверхи та розпочалася пожежа, яку оперативно подолали. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Водночас Миколаївщину вночі атакували 7 дронів-камікадзе "Shahed-136". П'ять з них знищили зенітно-ракетні підрозділи Сил оборони у Вознесенському та Миколаївському районах. Своєю чергою, 2 – влучили в складські будівлі. Постраждалих не було.

Окрім цього, окупанти запустили по Миколаєву 8 зенітних керованих ракет системи С-300.

В житлових районах пошкоджено багатоквартирні будинки та господарчі споруди. За попередньою інформацією поранення отримали 7 цивільних осіб,

– розповіли в ОК "Південь".

Також росіяни завдали удару по Баштанському району Миколаївщини. Для цього вони застосовували авіацію та 2 ракети повітряного базування Х-59. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали сільськогосподарські площі. На щастя, людських втрат немає.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

Цікаво ЗСУ продовжують просуватися, – Гуменюк розповіла про ситуацію на Півдні

ЗСУ завдали росіянам втрат

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони Півдня протягом ночі виконали понад півтори сотні вогневих завдань по:

районах зосередження живої сили та озброєння окупантів,

ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ,

складах боєприпасів в Херсонському районі.

За підтвердженими даними, російська армія втратила 38 бійців. Втрати техніки поки встановлюють.

В ОК "Південь" додали, що склад та положення корабельного угруповання загарбників суттєвих змін не зазнали.

8 ворожих кораблів та катерів маневрують в Чорному морі вздовж південного узбережжя Криму. 3 надводні ракетоносії, споряджені "Калібрами", в готовності до застосування двадцяти чотирьох ракет,

– мовиться у повідомленні.

Тому захисники, зважаючи на наявні загрози та імовірну активізацію ворога з повітря авіацією, ракетами чи дронами, закликали українців:

бути пильними та зосередженими,

дотримуватись алгоритмів безпеки,

довіряти виключно правдивим офіційним джерелам інформації,

не приставати на ейфорію та не поспішати поширювати так звані "добрі новини", адже вони можуть спричинити лихо, поки їх не проголосили офіційно.

"Паніку, фейки та пропаганду залиште ворогу. Не інформуйте його про дії Сил оборони. Саме так, все буде Україна і ми переможемо разом!" – підсумували в ОК "Південь".

Варто подивитися – росіяни мають проблеми з обороною на Херсонщині: відео