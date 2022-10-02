Лічильник рахунку мертвих росіян 2 жовтня перелив за позначку 60 тисяч. У Зеленського з насмішкою заявили, що не розуміють, що сталося з "другою армією у світі".
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Реакція Подоляка на 60 тисяч мертвих окупантів
У своєму твітері радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував ювілейні 60 тисяч знищених загарбників. Він зазначив, що усе йде за планом, озвучив, скільки окупантів поранено, та з іронією відзначив "майстерність" російських загарбників.
60 000 російських мародерів уже загинуло на українській землі. Поранених – утричі більше. "Армії" швидко мобілізованих офісних працівників час спитати: куди поділася "друга армія професіоналів",
– написав Подоляк.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 500 загарбників. За інформацією Генштабу, точна кількість мертвих окупантів – 60 110.
Успіхи української армії станом на 2 жовтня
На 221 день повномасштабної війни Збройні Сили знищили:
- танків – 2 377 одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 975 одиниць;
- артилерійських систем – 1 405 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 337 одиниць;
- засобів ППО – 176 одиниць;
- літаків – 264 одиниці;
- гелікоптерів – 227 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 015 одиниць;
- крилатих ракет – 246 одиниць;
- кораблів і катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 796 одиниць;
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Поразки росіян в Лимані
Окупанти у нікчемному становищі й змушені відступати. Українська армія продовжує здійснювати контрнаступ на Лиман. За словами Володимира Зеленського, станом на 12:30 2 жовтня українська армія повністю зачистила місто на Донеччині від ворогів.
Про те що ЗСУ зайшли в Лиман стало відомо 1 жовтня. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що звільнення Лиману відкриє шлях українським бійцям на Сватове, Сєвєродонецьк, Кремінну. Також ця перемога є важливою у психологічному аспекті, адже наша армія оточила велике угруповання противника, який хвалився своєю "непереможністю".
Варте уваги – заява Зеленського щодо Лиману: дивіться відео