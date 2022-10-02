Счетчик мертвых россиян 2 октября перешагнул отметку 60 тысяч. У Зеленского с насмешкой заявили, что не понимают, что произошло с "второй армией в мире".
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Реакция Подоляка на 60 тысяч мертвых оккупантов
В своем твиттере советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал юбилейные 60 тысяч уничтоженных захватчиков. Он отметил, что все идет по плану, озвучил, сколько рашистов ранено, и с иронией отметил "мастерство" российских захватчиков.
60 000 российских мародеров уже погибли на украинской земле. Раненых – втрое больше. "Армии" быстро мобилизованных офисных работников пора спросить: куда делась "вторая армия профессионалов",
– написал Подоляк.
Напомним , за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 500 захватчиков. По информации Генштаба, точное количество мертвых оккупантов – 60 110.
Успехи украинской армии по состоянию на 2 октября
На 221 день полномасштабной войны Вооруженные Силы уничтожили:
- танков – 2 377 единиц;
- боевых бронированных машин – 4 975 единиц;
- артиллерийских систем – 1405 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 337 единиц;
- средств ПВО – 176 единиц;
- самолетов – 264 единицы;
- вертолетов – 227 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1015 единиц;
- крылатых ракет – 246 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3796 единиц;
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Поражения россиян в Лимане
Оккупанты в ничтожном положении и вынуждены отступать. Украинская армия продолжает совершать контрнаступление на Лиман в Донецкой области. По словам Владимира Зеленского, по состоянию на 12:30 2 октября украинская армия полностью зачистила город от врагов.
О том, что ВСУ зашли в Лиман стало известно 1 октября. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что освобождение Лимана откроет путь украинским бойцам на Сватово, Северодонецк, Кременную. Также эта победа важна в психологическом аспекте, ведь наша армия окружила большую группировку противника, хваставшегося своей "непобедимостью".
Достойно внимания – заявление Зеленского относительно Лимана: смотрите видео