Счетчик мертвых россиян 2 октября перешагнул отметку 60 тысяч. У Зеленского с насмешкой заявили, что не понимают, что произошло с "второй армией в мире".

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Реакция Подоляка на 60 тысяч мертвых оккупантов

В своем твиттере советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал юбилейные 60 тысяч уничтоженных захватчиков. Он отметил, что все идет по плану, озвучил, сколько рашистов ранено, и с иронией отметил "мастерство" российских захватчиков.

60 000 российских мародеров уже погибли на украинской земле. Раненых – втрое больше. "Армии" быстро мобилизованных офисных работников пора спросить: куда делась "вторая армия профессионалов",

– написал Подоляк.

Напомним , за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 500 захватчиков. По информации Генштаба, точное количество мертвых оккупантов – 60 110.

Успехи украинской армии по состоянию на 2 октября

На 221 день полномасштабной войны Вооруженные Силы уничтожили:

танков – 2 377 единиц;

боевых бронированных машин – 4 975 единиц;

артиллерийских систем – 1405 единиц;

реактивных систем залпового огня – 337 единиц;

средств ПВО – 176 единиц;

самолетов – 264 единицы;

вертолетов – 227 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1015 единиц;

крылатых ракет – 246 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3796 единиц;

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Поражения россиян в Лимане

Оккупанты в ничтожном положении и вынуждены отступать. Украинская армия продолжает совершать контрнаступление на Лиман в Донецкой области. По словам Владимира Зеленского, по состоянию на 12:30 2 октября украинская армия полностью зачистила город от врагов.

О том, что ВСУ зашли в Лиман стало известно 1 октября. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что освобождение Лимана откроет путь украинским бойцам на Сватово, Северодонецк, Кременную. Также эта победа важна в психологическом аспекте, ведь наша армия окружила большую группировку противника, хваставшегося своей "непобедимостью".

Достойно внимания – заявление Зеленского относительно Лимана: смотрите видео