Російські ЗМІ не поспішають розповідати про свої втрати на фронті. Натомість про смерть полковника написавши український офіцер Анатолій Штефан.

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Хто такий Олексій Харечко і що з ним сталося

За версією Єгора Харечка, батько "підірвався на міні". Про це син полковника повідомив в одній з соцмереж за місяць після загибелі Харечка-старшого.

У 2014 – 2017 роках полковник Олексій Харечко брав участь у захопленні Донбасу разом з бойовиками. Згодом, його додали у список "Миротворця" як військового злочинця. Заслужена доля спіткала загарбника у вересні, коли ЗСУ ліквідували його.

Полковник Олексій Харечко успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку. За традицією прикопали по-тихому, – написав у своєму телеграм-каналі Анатолій Штефан.



"200-й" полковник російської армії / фото Анатолія Штефана

Зверніть увагу Понад 60 тисяч знищених окупантів: втрати ворога станом на 2 жовтня

ЗСУ повністю зачистили Лиман від ворогів: чому це важливо

У своєму відеозверненні 2 жовтня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що місто Лиман повернули під контроль України. ЗСУ повністю зачистили Лиман від російських окупантів.

Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснює, що місто є стратегічно важливим для України. Воно відкриває для нашої армії шлях на Донеччину та Луганщину.

Українські захисники вирішили "привітатися" з Денисом Пушиліним і завітали до нього у гості. На жаль, ватажок бойовиків повівся негостинно і завбачливо втік.

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