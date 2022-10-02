Подразделения противовоздушной обороны на Востоке Украины за минувшие сутки уничтожили сразу 2 вертолета Ка-52. Это российский боевой вертолет, который разведывает и способен наносить удары.

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ВСУ также сбили 4 беспилотника

Сбитие российских вертолетов попало на видео, опубликованное украинскими военными. Наши защитники искусно отработали по вражеским воздушным судам.

Как украинские защитники уничтожили российские Ка-52: видео

Кроме двух вертолетов, наши воины также сбили три российских беспилотника типа Орлан-10 и один БпЛА-камикадзе типа Shaheed-136.

Украинские военные уничтожили иранские беспилотники на Юге

В ночь на 2 октября российские военные атаковали Николаевскую область. Враг атаковал Николаевскую область семью дронами-камикадзе "Shahed-136".

Пять иранских дронов уничтожили зенитно-ракетные подразделения Сил обороны в Вознесенском и Николаевском районах. Зато еще два попали в складские здания.

Потери российской авиации

Генеральный штаб ВСУ утром 2 октября обновил данные по ориентировочным потерям врага в войне против Украины. Согласно им, Россия потеряла:

самолетов – 264 единицы;

вертолетов – 227 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1015 (+6) единиц.

Также следует напомнить, что в Украине уже ликвидировано 60 тысяч российских оккупантов.

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