Попередньо відомо, що окупанти втратили щонайменше 10 одиниць особового складу. Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь" про ситуацію за підсумком 30 вересня.

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Командування "Півдня" повідомило про втрати ворога

Оперативне командування "Півдня" розповіло, що наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань.

Ураження нанесли по логістичних центрах та польових складах боєприпасів, скупченнях ворожих сил та засобів, по вогневих позиціях противника,

– повідомило командування.

Також ОК "Південь" розповіло, що, за попередніми даними, вороги втратили:

10 одиниць живої сили;

важку вогнеметну систему "Сонцепьок";

реактивну систему залпового вогню "Град";

2 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С";

3 танки та 2 бойові машини піхоти.

Увечері, приблизно о 21:30, у небі над Херсонщиною Повітряні сили України збили російський ударний гелікоптер Ка-52.

Також російське командування намагається примусово мобілізувати людей на захоплених територіях України. Скажімо, у Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Їм спочатку проводять поверхневе визначення придатності до військової служби, а потім їх направляють для комплектування підрозділів, які планують відправити на передову.

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