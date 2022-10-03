Так, напередодні українські військові збили російський штурмовик Су-25, гелікоптер Ка-52 та 8 безпілотників. Попри це, ракети, авіація та льотчики у росіян ще є. Про це 24 каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Авіацію застосовують все рідше

За словами Гуменюк, окупанти направляють авіацію та завдають авіаційних ударів дедалі рідше. Хоча цей дистанційний спосіб боротьби мав би застосовуватися потужно.

Це свідчить про те, що влучність наших зенітно-ракетних підрозділів вражає їх не лише в емоційному плані, а й фізично,

– зауважила Гуменюк.

Керівниця ОК "Південь" додала, що навряд чи Росія саджає за штурвал новоспечених мобілізованих. Річ у тім, що льотна підготовка вимагає значно більшого часу, аніж росіяни витрачають на навчання так званих "мобіків". Лише за умови наявності належних знань та навичок у військового авіація може ефективно працювати у бойових умовах.

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Іранські дрони виявилися не надто страшною та ефективною зброєю. Наразі ми маємо перевагу у збитті порівняно з влучанням у два рази. Так, на Півдні з усіх застосованих БПЛА 29 було збито, а 16 – змогли влучити. При цьому обходилося без людських жертв та суттєвих руйнувань.

27 вересня Повітряні сили ЗСУ збили ворожий літак Су-25 над Херсонщиною. Операцію з ліквідації провели підрозділи зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

"Легендарні" Ка-52 успішно ліквідовують і на Сході України. Окрім двох гелікоптерів, наші воїни також збили три російські безпілотники типу Орлан-10 та один дрон-камікадзе типу Shaheed-136.

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