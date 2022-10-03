Дрони збивають частіше, аніж вони влучають

Про це 24 каналу розказала керівниця пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк. Вона пояснила, що за своїми тактико-технічними характеристиками, дрони з тимчасово окупованих територій півдня можуть сягати й мирних регіонів, де окупанти намагаються здійснювати вогневий та психологічний тиск.

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Але сухі цифри статистики свідчать про те, що не такий страшний той дрон, як нам його малювали іранці. Ми маємо перевагу у збитті цих дронів порівняно з влучаннями майже у 2 рази,

– зауважила Гуменюк.

Так, за її словами, з іранських безпілотників, що були застосовані росіяни в зоні відповідальності ОК "Південь", 29 дронів було збито, а 16 – змогли влучити. При цьому влучання не завжди мали руйнівний ефект, оскільки їх фіксували і в акваторії Очаківського порту, і на лінії узбережжя, наприклад, Каховського водосховища. Тобто попри те, що влучання справді були, обходилося без людських жертв та суттєвих руйнувань.

Утім, Наталія Гуменюк наголосила, що нехтувати безпекою все ж не варто, і почувши у небі звук, схожий на звук мопеда, потрібно переходити в укриття. Також треба розуміти, що перебування у чи біля будівель з багатьма декоративними елементами та оздобленням склом може бути удвічі небезпечнішим через можливе ураження уламками.

Наталія Гуменюк про атаки іранськими дронами та ситуацію на Півдні: дивіться відео

Останні удари іранськими дронами: коротко

У ніч проти 2 жовтня 7 дронів-камікадзе атакували Миколаївщину. 5 з них вдалося збити у Миколаївському та Вознесенському районах. Ще 2 – влучили у складські будівлі. Обійшлося без постраждалих.

Тієї ж ночі таким самим дроном завдали удару по Кривому рогу. Постраждала будівля ліцею у центрі міста – унаслідок атаки зруйновано 2 поверхи цього навчального закладу, але поранених чи загиблих, на щастя, не було.