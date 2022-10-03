Дроны сбивают чаще, чем они попадают

Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила, что по своим тактико-техническим характеристикам, дроны с временно оккупированных территорий юга могут достигать и мирных регионов, где оккупанты пытаются оказывать огненное и психологическое давление.

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Но сухие цифры статистики свидетельствуют о том, что не так страшен тот дрон, как нам его рисовали иранцы. Мы имеем преимущество в сбивании этих дронов по сравнению с попаданиями почти в 2 раза,

– заметила Гуменюк.

Так, по ее словам, из иранских беспилотников, примененных россиянами в зоне ответственности ОК "Юг", 29 дронов были сбиты, а 16 – смогли попасть. При этом попадания не всегда имели разрушающий эффект, поскольку их фиксировали и в акватории Очаковского порта, и на линии побережья, например, Каховского водохранилища. То есть, несмотря на то, что попадания действительно были, обходилось без человеческих жертв и существенных разрушений.

Впрочем, Наталья Гуменюк подчеркнула, что пренебрегать безопасностью все же не стоит, и услышав в небе звук, похожий на звук мопеда, нужно переходить в укрытие. Также следует понимать, что пребывание в здании или возле зданий со многими декоративными элементами и отделкой стеклом может быть вдвое опаснее из-за возможного поражения обломками.

Наталья Гуменюк об атаках иранскими дронами и ситуации на Юге: смотрите видео

Последние удары иранскими дронами: коротко

В ночь на 2 октября 7 дронов-камикадзе атаковали Николаевщину. 5 из них удалось сбить в Николаевском и Вознесенском районах. Еще 2 – попали в складские здания. Обошлось без пострадавших.

Той же ночью таким же дроном нанесли удар по Кривому Рогу. Пострадало здание лицея в центре города – в результате атаки разрушены 2 этажа этого учебного заведения, но раненых или погибших, к счастью, не было.