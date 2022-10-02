Когда извещают об опасности, необходимо немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться в местах безопасности нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
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Также украинцам напоминают, что нужно доверять только информацию из официальных источников.
Дрон-камикадзе атаковал центр Кривого Рога
Александр Вилкул – глава военной администрации Кривого Рога – в 01:51 сообщил, что дрон-камикадзе атаковал центр Кривого Рога. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры в одном из центральных районов города. Сейчас идет ликвидация последствий удара.
Люди предупредили, что нельзя фотографировать и снимать на видео места прилетов.
Где сообщали о тревоге
Серия отбоев началась около 01:00.
По состоянию на 01:07 об опасности сообщают жителям таких областей:
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Донецкой;
- Одесской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской.
Об отбое сообщили жителям таких областей:
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Черниговской.
Разминирование Черного моря может занять до 10 лет
Российские оккупанты не только обстреливают территорию Украины, но и создали масштабную угрозу в Черном море. Процесс разминирования может занять до 10 лет. Об этом заявил Тарас Чмут – руководитель благотворительного фонда "Вернись живым".
Надо исходить из того, что разминирование опять же может занять до 10 лет. И это очень сложный процесс. Пока у нас нет достаточного количества сил и средств для этого,
– отметил Чмут.
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