Россияне ударили около полуночи по зданию криворожского лицея в центре города. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога.
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Оккупанты попали по лицею в Кривом Роге
В результате этой атаки разрушены два этажа учебного заведения,
– сообщил корреспондент.
На месте безжалостного удара дроном-камикадзе возник пожар и туда сразу отправились сотрудники ГСЧС, а также правоохранители. В настоящее время огонь полностью ликвидировали, а спасатели разбирают завалы. К счастью, власти города не сообщали о погибших или раненых людях.
Враг терроризирует Никополь
Кроме того, неспокойно было и в Никопольском обществе. Россияне с территории временно оккупированной Запорожской области на противоположном берегу Днепра обстреливали город Никополь. Враг совершал атаки с РСЗО "Ураган", "Град", а также со ствольной артиллерии большого калибра.
В результате очередной атаки по Никополю в самом городе зафиксировали повреждения частных домов, хозяйственных построек, а также порывы на линиях электропередач,
– отметил корреспондент.
Многие никопольчане остались без электроэнергии. Впрочем, аварийные бригады осуществляют работы по восстановлению электроснабжения в дома. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате очередной атаки россиян.
Корреспондент рассказал о последствиях ночного удара россиян по Кривому Рогу: смотрите видео
Более того, неспокойно было и на временно оккупированных территориях Запорожской области, граничащих с Никопольской общиной. Там зафиксированы разрушения частных застроек и хозяйственных построек местных жителей. К счастью, информация о погибших или раненых не поступала.
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Оккупанты беспощадно обстреливают Днепропетровскую область
- В ночь на 29 сентября россияне атаковали жилые кварталы в Днепре и области. В результате ракетных обстрелов 18 человек пострадали, еще 4 – погибли. Кроме того, более 60 домов, несколько многоэтажек, рынок и линии электропередач были повреждены.
- А уже утром российские захватчики в очередной раз обстреляли Криворожский район. Известно, что они попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. В результате безжалостной атаки пострадали 19 человек.
- В ночь на 28 сентября оккупанты трижды обстреливали Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате ночной атаки уничтожены 10 многоэтажных, а также жилых домов. Кроме того, изуродован лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач.