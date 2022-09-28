Как отметил глава ОВА Валентин Резниченко, российские военные били по Никопольщине всю ночь Враг обстреливал ее из "Градов", а также тяжелой артиллерии.

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Трижды били по Никополю

Резниченко отметил, что в результате ночной атаки уничтожены 10 многоэтажных, а также жилых домов. Кроме того, изуродован лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач.

Что касается последнего, то без электроэнергии осталось около 8 тысяч семей никопольчан. По словам главы ОВА, ремонтные бригады будут заниматься устранением последствий обстрелов тогда, когда пройдет угроза новых обстрелов по Никополю.

Что касается Марганецкой общины, то там сейчас устанавливают последствия атаки. Известно, что на местах попадания работают спасатели, а также правоохранители. К счастью, обошлось без пострадавших на этот раз.

Последствия обстрелов Никопольщины 28 сентября / Фото с телеграмма Резниченко

Враг атаковал Одессу и Кривой Рог

Заметим, что к вечеру 27 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, а также Кривому Рогу. Города оккупанты атаковали ракетами Х-59. К счастью, все три вражеских снаряда удалось ликвидировать. Их сбили наши силы противовоздушной обороны. Так что нанести вред враг не смог никому.

Известно, что по Одесской области враг выпустил две ракеты из истребителей Су-35. Их подняли в воздух из акватории Черного моря со стороны временно оккупированного полуострова Крым. Еще одну ракету с другого Су-35 направили на Кривой Рог. Этот истребитель вылетел со стороны захваченного врагами Мелитополя.

Не устаем напоминать, что риск ракетных ударов все еще очень высок. Ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только раздаются сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Находиться там следует до отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь, помните об этом.

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