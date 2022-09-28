Як зазначив глава ОВА Валентин Резніченко, російські військові били по Нікопольщині упродовж усієї ночі Ворог обстрілював її з "Градів", а також важкої артилерії.

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Тричі били по Нікополю

Резніченко наголосив на тому, що внаслідок нічної атаки понищені 10 багатоповерхових, а також житлових будинків. Крім того, понівечений ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.

Щодо останнього, то без електроенергії залишилися майже 8 тисяч родин нікопольчан. За словами глави ОВА, ремонтні бригади займатимуться усуненням наслідків обстрілів тоді, коли мине загроза нових обстрілів по Нікополю.

Що стосується Марганецької громади, то там наразі встановлюють наслідки атаки. Відомо, що на місцях влучань працюють рятувальники, а також правоохоронці. На щастя, минулося без постраждалих цього разу.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 28 вересня / Фото з телеграма Резніченка

Ворог атакував Одесу та Кривий Ріг

Зауважимо, що надвечір 27 вересня російські військові завдали ракетного удару по Одесі, а також Кривому Рогу. Міста окупанти атакували ракетами Х-59. На щастя, усі три ворожі снаряди вдалося ліквідувати. Їх збили наші сили Протиповітряної оборони. Тож завдати шкоди ворог не зміг нікому.

Відомо, що по Одещині ворог випустив дві ракети з винищувачів Су-35. Їх підняли в повітря з акваторії Чорного моря зі сторони тимчасово окупованого півострова Крим. Ще одну ракету з іншого Су-35 спрямували на Кривий Ріг. Цей винищувач вилетів зі сторони захопленого ворогами Мелітополя.

Не втомлюємося нагадувати, що ризик ракетних ударів усе ще дуже високий. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно вирушайте до укриття. Перебувати там слід до відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя, пам'ятайте про це.

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