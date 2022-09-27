Окупанти застосували винищувачі

На щастя, жоден смертоносний снаряд не прилетів до місця призначення. Усі ракети збили наші сили Протиповітряної оборони.

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Одещину ворог атакував з винищувачів Су-35, які вилетіли з Чорного моря зі сторони тимчасово окупованого Криму.

Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму, випущено 2 ракети класу "повітря – поверхня" Х-59. Силами Протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі,

– мовиться у повідомленні.

Інший винищувач Су-35 вилетів зі сторони захопленого Мелітополя й запустив ракету Х-59 по Кривому Рогу. Її також збили.

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