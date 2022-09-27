Про наслідки ракетних обстрілів Запоріжжя розповів глава ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що ворог поцілив в обласний центр.

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Ракети влучили в об'єкти інфраструктури

Як зазначив Старух об 05:23, російські військові знову атакували об'єкти інфраструктури. Деталей прильоту він не називав. Що ж стосується постраждалих, а також руйнувань, то відповідна інформація наразі уточнюється.

Мешканців він закликав дотримуватися заходів безпеки. Глава ОВА наголосив на важливості реагування на повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – необхідно відразу ж переходити до укриттів. Там слід залишатися доти, поки не буде сигналу про відбій.

Як зазначають місцеві телеграм-канали, у місті зафіксували близько 10 прильотів. Відомо також про роботу ППО. Також надійшла інформація про те, що в деяких районах Запоріжжя внаслідок ракетних обстрілів зникло світло.

Уже об 05:58 надійшла інформація від секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Він зазначив, що внаслідок ракетної атаки по місту спалахнула пожежа. За його словами, на жаль спалахнула пожежа. На місці влучань, додав він, продовжують свою роботу відповідні служби.

Зауважимо, що кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Запоріжжі об 05:14. Додамо, що повітряна тривога в області пролунала об 05:11.

Нагадаємо, що напередодні Запоріжжя також обстріляли вночі. Внаслідок атаки на місцях влучань спалахнули пожежі. Відомо про руйнування житлових будинків. Також ворог понищив освітній заклад і заклад охорони здоров'я.

Окупанти понищили аеропорт у Кривому Розі

Напередодні російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, окупанти влучили в аеропорт.

По об'єкту ворог випустив ракету типу Х-59. Відомо, що інфраструктура аеропорту зазнала руйнувань. Причому досить суттєвих, адже надалі використовувати летовище, а також устаткування неможливо, наголосив Резніченко.

На щастя, внаслідок ракетного удару не постраждали люди.

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