Терористичний удар по місту нанесли саме ракетою "Іскандер". Це з'ясували у Нацполіції.

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Загинули люди

Як зазначив начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, внаслідок ударів у Первомайському по житловому масиву:

пошкоджена інфраструктура,

частково зруйновані два житлових будинки,

вбиті мирні мешканці.

Біля будинків загинули щонайменше 7 людей. Серед жертв є 15-річна дівчина. Стан тих, хто вижив після удару – різний.

Ми ніколи не пробачимо ра**стам вбивства та всі злочини, які вони здійснюють на нашій землі,

– підкреслив Сергій Болвінов.

Ракетні обстріли України: останні новини

У ніч на 26 вересня окупанти вдарили також по Запоріжжю та селищу в області. Через це виникли пожежі та були зруйновані об’єкти інфраструктури.

Також 26 вересня від іранських дронів потерпала Одеса. Росіяни поцілили у військовий об'єкт, через що трапилася масштабна пожежа і відбулася детонація боєприпасів. Влада організувала евакуацію цивільного населення.

Також в ніч на 26 вересня окупанти обстріляли Миколаїв та Нікополь.

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