Терористичний удар по місту нанесли саме ракетою "Іскандер". Це з'ясували у Нацполіції.
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Загинули люди
Як зазначив начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, внаслідок ударів у Первомайському по житловому масиву:
- пошкоджена інфраструктура,
- частково зруйновані два житлових будинки,
- вбиті мирні мешканці.
Біля будинків загинули щонайменше 7 людей. Серед жертв є 15-річна дівчина. Стан тих, хто вижив після удару – різний.
Ми ніколи не пробачимо ра**стам вбивства та всі злочини, які вони здійснюють на нашій землі,
– підкреслив Сергій Болвінов.
Ракетні обстріли України: останні новини
- У ніч на 26 вересня окупанти вдарили також по Запоріжжю та селищу в області. Через це виникли пожежі та були зруйновані об’єкти інфраструктури.
- Також 26 вересня від іранських дронів потерпала Одеса. Росіяни поцілили у військовий об'єкт, через що трапилася масштабна пожежа і відбулася детонація боєприпасів. Влада організувала евакуацію цивільного населення.
- Також в ніч на 26 вересня окупанти обстріляли Миколаїв та Нікополь.