Террористический удар по городу нанесли именно ракетой "Искандер". Это выяснили в Нацполиции.
Больше об обстреле Террористический удар по Первомайскому: количество жертв возросло, под завалами может быть человек
Погибли люди
Как отметил начальник Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов, в результате ударов в Первомайском по жилому массиву:
- повреждена инфраструктура,
- частично разрушены два жилых дома,
- убиты мирные жители.
У домов погибли по меньшей мере 7 человек. Среди жертв есть 15-летняя девушка. Состояние выживших после удара – разное.
Мы никогда не простим ра**стам убийства и все преступления, которые они совершают на нашей земле,
– подчеркнул Сергей Болвинов.
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- В ночь на 26 сентября оккупанты ударили также по Запорожью и поселку в области. Из-за этого возникли пожары и разрушены объекты инфраструктуры.
- Также 26 сентября от иранских дронов страдала Одесса. Россияне попали в военный объект, из-за чего произошел масштабный пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти организовали эвакуацию гражданского населения.
- Также в ночь на 26 сентября оккупанты обстреляли Николаев и Никополь.