Террористический удар по городу нанесли именно ракетой "Искандер". Это выяснили в Нацполиции.

Больше об обстреле Террористический удар по Первомайскому: количество жертв возросло, под завалами может быть человек

Погибли люди

Как отметил начальник Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов, в результате ударов в Первомайском по жилому массиву:

повреждена инфраструктура,

частично разрушены два жилых дома,

убиты мирные жители.

У домов погибли по меньшей мере 7 человек. Среди жертв есть 15-летняя девушка. Состояние выживших после удара – разное.

Мы никогда не простим ра**стам убийства и все преступления, которые они совершают на нашей земле,

– подчеркнул Сергей Болвинов.

Ракетные обстрелы Украины: последние новости

В ночь на 26 сентября оккупанты ударили также по Запорожью и поселку в области. Из-за этого возникли пожары и разрушены объекты инфраструктуры.

Также 26 сентября от иранских дронов страдала Одесса. Россияне попали в военный объект, из-за чего произошел масштабный пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти организовали эвакуацию гражданского населения.

Также в ночь на 26 сентября оккупанты обстреляли Николаев и Никополь.

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