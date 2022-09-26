Терористичний удар по місту росія завдала вдень 26 вересня. Згодом Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури.

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Окрім того, розповіли, що росіяни зруйнували 2 приватних будинки. Близько 15:00 Синєгубов повідомив про першу жертву удару – 15-річну дівчину.

Кількість жертв зросла

Згодом стало відомо, що кількість жертв, на жаль, зросла. Микола Бакшеєв – Первомайський міський голова – заявив, що загинули щонайменше 4 людей. Серед них – дитина віком 15 років.

Окрім того, під завалами може перебувати одна людина.

Пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомила, що жертвами терористичного російського удару по Первомайському стали 7 людей.

У результаті удару по приватному сектору Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, повідомили, що зафіксували руйнування приватних осель. На місці трагедії спалахнула пожежа. Вогонь охопив 20 квадратних метрів та автомобіль.

Станом на 17:42 пожежу локалізували. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Людей закликали не ігнорувати повідомлення про небезпеку. Коли надходить сповіщення про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Це рятує життя.