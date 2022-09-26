Також ворог задіяв ударні безпілотники в районі населеного пункту Біленьке Одеської області. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Які міста обстріляли окупанти

Від вогневого впливу окупантів постраждало 12 населених пунктів. Серед них:

Запоріжжя,

Марганець,

Мусіївка,

Нікополь,

Потьомкине,

Осокорівка,

Миколаїв,

Очаків.

На фронті загарбники здійснювали обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Наприклад, на Слобожанському напрямку гатили в районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка.

на Краматорському – Новоселівка, Щурове, Діброва, Озерне, Закітне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;

на Бахмутському – Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Кліщівка, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ;

на Авдіївському – Первомайське, Авдіївка, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському – Времівка, Вугледар, Павлівка, Микільське та Єгорівка.

на Запорізькому – Зелене Поле, Новосілка, Успенівка, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське та Новоандріївка.

на Південнобузькому – ворог накрив артилерією понад 35 населених пунктів, що розташовані неподалік з лінією зіткнення.

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