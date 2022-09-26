Окупанти запустили ракету типу Х-59 по аеропорту. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Раніше Ворог атакував Кривий Ріг та Очаків іранськими дронами-камікадзе "Шахід-136"

Інфраструктура аеропорту зруйнована. Резніченко зазначив, що подальше використання летовища та устаткування неможливе.

Люди під час удару не постраждали.

Попередні обстріли Дніпропетровщини

Росіяни вночі 26 вересня накривали Нікопольщину реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Окупанти 9 разів ударили по 4 громадах: Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У міста та села Дніпропетровщини прилетіли майже 130 російських снарядів.

По Нікополю поцілили тричі. Там пошкоджено майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач.