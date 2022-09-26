Інформація про вибухи надійшла о 21:17, а сирени завили о 21:25. Людей закликають негайно пройти в укриття.

Важливо Вранці Одесу атакували ворожі дрони: триває рятувальна операція

Місцеві телеграми повідомляють про ймовірність запуску ракет з акваторії Азовського моря або Криму. Зауважимо, що вже за декілька хвилин після перших прильотів вибухи повторилися у південній частині міста. Офіційної інформації наразі немає, але не виключають, що це може бути нова атака дронами.

Попередньо, один з дронів вдалося збити над морем. Натомість інші дрони полетіли у напрямку Одеси і перебувають у повітряному просторі України. В Одеській міськраді підтвердили роботу ППО.

Додамо, що ще один вибух прогримів близько 21:54.

В області оголосили тривогу

Станом на вечір 26 вересня сирени завили в Одесі, а також:

Луганський (з 4 квітня);

Харківській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Миколаївській областях.

Окупанти атакують Одесу дронами

У ніч з 25 на 26 вересня російські військові вкотре атакували Одеську область дронами-камікадзе. Два дрони ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури. В ОК "Південь" розповіли, що один дрон вдалося знищити силами протиповітряної оборони.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що ситуація в регіоні повністю контрольована. За його словами, Сили оборони та Одеська ОВА працюють над забезпечення охорони Одещини.

Додамо, що зранку 25 вересня під час повітряної тривоги в Одесі також пролунали вибухи. Повідомлялося, що в цей момент у небі над Одесою літав ворожий дрон, ймовірно, БпЛА іранського походження, який отримали росіяни. Під час атаки один дрон був збитий силами протиповітряної оборони. Мер Одеси Геннадій Труханов інформував, що тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста.

Актуально – ЗСУ збили дрон Shahed-136, яким ворог атакував Миколаїв: дивіться відео