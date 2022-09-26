Информация о взрывах поступила в 21:17, а сирены завыли в 21:25. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

Важно Утром Одессу атаковали вражеские дроны: продолжается спасательная операция

Местные телеграмы сообщают о вероятности запуска ракет с акватории Азовского моря или Крыма. Заметим, что уже через несколько минут после первых прилетов взрывы повторились в южной части города. Официальной информации пока нет, но не исключают, что это может быть новая атака дронами.

Предварительно, один из дронов удалось сбить над морем. Другие дроны полетели в направлении Одессы и находятся в воздушном пространстве Украины. В Одесском горсовете подтвердили работу ПВО.

Еще один взрыв прогремел около 21:54.

В области объявили тревогу

По состоянию на вечер 26 сентября сирены завыли в Одессе, а также:

Луганской (с 4 апреля);

Харьковской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Николаевской области.

Оккупанты атакуют Одессу дронами

В ночь с 25 на 26 сентября российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Два дрона врага попали в объект военной инфраструктуры. В ОК "Юг" рассказали, что один дрон удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что ситуация в регионе полностью контролируемая. По его словам, Силы обороны и Одесская ОВА работают над обеспечением охраны Одесщины.

Добавим, что с утра 25 сентября во время воздушной тревоги в Одессе также прогремели взрывы. Сообщалось, что в этот момент в небе над Одессой летал вражеский дрон, предположительно БПЛА иранского происхождения, который получили россияне. Во время атаки один дрон был сбит силами противовоздушной обороны. Мэр Одессы Геннадий Труханов информировал, что трижды враг попал в админздание в центре города.

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