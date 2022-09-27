Про наслідки обстрілу Миколаєва розповів міський голова Олександр Сєнкевич. За його словами, вибух стався у самому центрі міста.

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Внаслідок вибуху у багатоповерхівках вибиті вікна, зруйновані балкони. У двох будинках пошкоджена покрівля. Усі магазини, які були розміщені на перших поверхах у цих будинках, також зазнали руйнувань різного ступеню.

Пошкоджене приміщення і міської виставкової зали. Також будівельні бригади вже забивають понівечені у квартирах вікна ОСБ плитами. Правоохоронці фіксують наслідки цього терору проти мирних жителів Миколаєва,

– зазначив Сєнкевич.

Наслідки обстрілів Миколаєва / Фото Олександра Сєнкевича

Зауважимо, що у соцмережах про перший вибух у Миколаєві 27 вересня повідомляли о 01:11. Про другий стало відомо приблизно о 04:08. Міський голова закликав усіх бути максимально обережними і наголосив, що це чистий терор мирного населення.

Згодом очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що попередньо ворожі обстріли були з РСЗВ "Торнадо-С", били по різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів в центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу. Також внаслідок обстрілу зруйнований склад, який згодом загорівся. За попередньою інформацією постраждалих немає.

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