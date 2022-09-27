Про обстріли повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. За його словами, Миколаїв потужно атакували двічі за ніч.

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Маємо влучання у різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу,

– сказав він.

У соцмережах про перший вибух повідомляли о 01:11. Про другий стало відомо приблизно о 04:08.

Міський голова закликав усіх бути максимально обережними й не публікувати в соцмережах адреси прильотів.

Російська ракета зруйнувала аеропорт в Кривому Розі

Росіяни ввечері 26 вересня атакували аеропорт у Кривому Розі. Дніпропетровська ОВА повідомляла, що його інфраструктура зруйнована. Окупанти запустили ракету типу Х-59 по аеропорту.

Подальше використання летовища та устаткування неможливе. Люди під час удару не постраждали.

Також росіяни вночі 26 вересня накривали Нікопольщину реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Окупанти 9 разів ударили по 4 громадах: Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У міста та села Дніпропетровщини прилетіли майже 130 російських снарядів.

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