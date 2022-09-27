Як заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону, це може бути пов'язано із тим, що ворог, імовірно, береже їх для обстрілів українських об'єктів критичної інфраструктури взимку.

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Він зазначив, що окупанти почали активно використовувати безпілотники для атак, оскільки не мають необмеженого запасу високоточних ракет.

Вони почали застосовувати активніше БПЛА. Очевидно, що ракети почали берегти для стратегічних цілей – це об'єкти критичної інфраструктури, можливо, вони бережуть ракети на зиму,

– пояснив Ігнат.

Крім того, розповів, що знищення великої кількості російських бойових літаків останніми днями пов'язане з тим, що Збройні Сили України ведуть контрнаступ на кількох ділянках, а тому противник дедалі частіше наближає авіацію до лінії фронту.

Чи триватимуть наступальні дії ЗСУ взимку

Громадський діяч та воїн ЗСУ Євген Карась спрогнозував розвиток війни взимку. Так, за його словами, війна в цей період так само йтиме в агресивній формі – з наступом ЗСУ та обороною противника.

Він зауважив, що похолодання зробить життя солдатів на передовій більш незручним, але росіянам у кожному разі буде гірше.

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