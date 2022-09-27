Как заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона, это может быть связано с тем, что враг, вероятно, бережет их для обстрелов украинских объектов критической инфраструктуры зимой.

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Он отметил, что оккупанты начали активно использовать беспилотники для атак, поскольку не имеют неограниченного запаса высокоточных ракет.

Они стали использовать активнее БПЛА. Очевидно, что ракеты начали беречь для стратегических целей – это объекты критической инфраструктуры, возможно, они берегут ракеты на зиму.

– объяснил Игнат.

Кроме того, рассказал, что уничтожение большого количества российских боевых самолетов в последние дни связано с тем, что Вооруженные Силы Украины ведут контрнаступление на нескольких участках, поэтому противник все чаще приближает авиацию к линии фронта.

Продолжатся ли наступательные действия ВСУ зимой

Общественный деятель и воин ВСУ Евгений Карась спрогнозировал развитие войны зимой. Так, по его словам, война в этот период будет так же идти в агрессивной форме – с наступлением ВСУ и обороной противника.

Он отметил, что похолодание сделает жизнь солдат на передовой более неудобной, но россиянам в любом случае будет хуже.

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