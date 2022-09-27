О 21:02 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три прильоти. Повідомляється, що росіяни вдарили по Холодногірському району.
До уваги Куп'янськ-Вузловий під контролем ЗСУ, – Синєгубов пояснив, чому звільнити його було надважливо
У Харкові 4 прильоти
За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Буквально через дві хвилини Ігор Терехов повідомив про ще один прильот у Харкові.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив інформацію, що окупанти вдарили по Харкову. Він зазначив, що на цей момент постраждалих немає, проте інформація уточнюється.
Є перебої з електропостачанням, порушено зв'язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112",
– повідомив Синєгубов.
За попередньою інформацією, Харків під обстрілом ЗРК С-300 із Бєлгородської області. Ввечері неспокійно і в Дергачах, що в Харківській області. Місцеві жителі повідомляють про проблеми в роботі мобільного зв'язку.
Також слід зазначити, що в мережі інформують про сильну пожежу в Харкові.
Окупанти, ймовірно, вдарили по Одесі дронами-камікадзе
Водночас ввечері лунали вибухи в Одесі. Повідомляється, що під час повітряної тривоги спрацювала ППО.
Близько 20:35 у мережі з'явилися повідомлення, що зі сторони окупованого Криму летять два літаки й можливий запуск ракет в сторону Одеси.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, росія вкотре вдарила по Одесі дронами-камікадзе Shahed-136. Зокрема, в Одесу прилетіло декілька російських ракет та безпілотників.
У Кривому Розі спрацювала ППО
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ввечері у Кривому Розі спрацювала ППО.
Вілкул прокоментував спалахи в південній частині міста, які місцеві жителі бачили в небі.
Де оголошено повітряну тривогу
- Сумська область
- Харківська область
- Полтавська область
- Кіровоградська область
- Черкаська область
- Дніпропетровська область
- Миколаївська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Луганська область
В Одеській області о 21:11 було оголошено відбій повітряної тривоги.
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