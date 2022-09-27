О 21:02 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три прильоти. Повідомляється, що росіяни вдарили по Холодногірському району.

До уваги Куп'янськ-Вузловий під контролем ЗСУ, – Синєгубов пояснив, чому звільнити його було надважливо

У Харкові 4 прильоти

За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Буквально через дві хвилини Ігор Терехов повідомив про ще один прильот у Харкові.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив інформацію, що окупанти вдарили по Харкову. Він зазначив, що на цей момент постраждалих немає, проте інформація уточнюється.

Є перебої з електропостачанням, порушено зв'язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112",

– повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, Харків під обстрілом ЗРК С-300 із Бєлгородської області. Ввечері неспокійно і в Дергачах, що в Харківській області. Місцеві жителі повідомляють про проблеми в роботі мобільного зв'язку.

Також слід зазначити, що в мережі інформують про сильну пожежу в Харкові.

Окупанти, ймовірно, вдарили по Одесі дронами-камікадзе

Водночас ввечері лунали вибухи в Одесі. Повідомляється, що під час повітряної тривоги спрацювала ППО.

Близько 20:35 у мережі з'явилися повідомлення, що зі сторони окупованого Криму летять два літаки й можливий запуск ракет в сторону Одеси.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, росія вкотре вдарила по Одесі дронами-камікадзе Shahed-136. Зокрема, в Одесу прилетіло декілька російських ракет та безпілотників.

У Кривому Розі спрацювала ППО

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ввечері у Кривому Розі спрацювала ППО.

Вілкул прокоментував спалахи в південній частині міста, які місцеві жителі бачили в небі.

Де оголошено повітряну тривогу

Сумська область

Харківська область

Полтавська область

Кіровоградська область

Черкаська область

Дніпропетровська область

Миколаївська область

Херсонська область

Запорізька область

Донецька область

Луганська область

В Одеській області о 21:11 було оголошено відбій повітряної тривоги.

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