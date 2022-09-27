В 21:02 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех прилетах. Сообщается, что россияне ударили по Холодногорскому району.

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В Харькове 4 прилета

По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света, информация о пострадавших уточняется.

Буквально через две минуты Игорь Терехов сообщил про еще один прилет в Харькове.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил информацию, что оккупанты ударили по Харькову. Он отметил, что в настоящее время пострадавших нет, однако информация уточняется.

Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112",

– сообщил Синегубов.

По предварительной информации, Харьков под обстрелом ЗРК С-300 из Белгородской области. Вечером неспокойно и в Дергачах Харьковской области. Местные жители сообщают о проблемах в работе мобильной связи.

Следует отметить, что в сети информируют о сильном пожаре в Харькове.

Оккупанты, вероятно, ударили по Одессе дронами-камикадзе

В то же время вечером раздавались взрывы в Одессе. Сообщается, что во время воздушной тревоги сработало ПВО.

Около 20:35 в сети появились сообщения, что со стороны оккупированного Крыма летят два самолета и возможен запуск ракет в сторону Одессы.

Как сообщают местные СМИ, россия в очередной раз ударила по Одессе дронами-камикадзе Shahed-136. В частности, в Одессу прилетели несколько российских ракет и беспилотников.

В Кривом Роге сработало ПВО

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что вечером в Кривом Роге сработало ПВО.

Вилкул прокомментировал вспышки в южной части города, которые местные жители видели в небе.

Где объявлена ​​воздушная тревога

Сумская область

Харьковская область

Полтавская область

Кировоградская область

Черкасская область

Днепропетровская область

Николаевская область

Херсонская область

Запорожская область

Донецкая область

Луганская область

В Одесской области в 21:11 был объявлен отбой воздушной тревоги.

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