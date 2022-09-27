Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко опубликовал видео, на котором видно, куда целят оккупанты и к чему привели эти обстрелы. Про это сообщает 24 канал.

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Последствия российского обстрела Купянска

Оккупанты обстреляли церковную школу, хозяйственное сооружение и рамницу. Никаких военных объектов рядом нет.

От вражеских обстрелов госпитализированы 5 человек – все они жители Купянского района.

Что происходит в других районах Харьковской области

Российские захватчики продолжают терроризировать мирных жителей Харьковской области. Кроме Купянского района, в течение минувших суток враг массированно обстреливал населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов. Олег Синегубов рассказал, что повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и магазины:

В Первомайском россияне ракетой ударили по жилым домам, хозяйственным постройкам, горели автомобили. На месте обнаружили обломки "Искандера". Россияне унесли жизнь 15-летнего ребенка. П о данным Управления ГСЧС под завалами нашли 7 погибших.

П Сегодня утром в Двуречной во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи. Мужчина просто шел на работу.

Мужчина просто шел на работу. В Волчанске из-за обстрелов горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Харьковском районе в результате обстрела горел дачный дом.

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