Погибшей девочке было 15 лет. Ее жизнь унесла армия российских оккупантов.

Актуально Россияне ударили ракетами по Первомайскому: полностью разрушены 2 частных дома

К сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет. Российские оккупанты коварно днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти нелюди. Каждое военное преступление будет наказано,

– подчеркнул глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Что известно об ударе по Первомайскому

Об обстреле города Синегубов сообщил в 14:40. Он рассказал, что в результате действий противника повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Кроме того, 2 частных дома – полностью уничтожены.

После удара в Первомайском временно отключили водоснабжение некоторых улиц старой части города. Его полностью восстановят в течение 27 – 28 сентября.

Вражеские обстрелы Украины: последние новости

В ночь на 26 сентября россияне обстреляли Николаев, Запорожье и Никопольский район Днепропетровской области.

В Запорожской области разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В жилых домах повылетали окна, также известно, что пострадали здания учреждений образования и здравоохранения. В гаражном кооперативе в результате атаки возник пожар, поэтому там повреждены автомобили.

По Никопольскому району оккупанты запустили 130 снарядов. К счастью, обошлось без жертв, но повреждены около 40 домов. Кроме того, обесточены 3 тысячи домов местных жителей.

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