Загиблій дівчинці було 15 років. Її життя забрала армія російських окупантів.

Актуально Росіяни вдарили ракетами по Первомайську: повністю зруйновано 2 приватні будинки

На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди. Кожен воєнний злочин буде покараний,

– наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зауважимо, що судячи з повідомлень мера міста Миколи Бакшеєва, кількість жертв від терористичного удару росії є більшою. Однак наразі точної інформації немає.

Що відомо про удар по Первомайському

Про обстріл міста Синєгубов повідомив о 14:40. Він розповів, що унаслідок дій ворога пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, 2 приватні будинки – повністю знищені.

Після удару у Первомайському тимчасово відключили водопостачання деяких вулиць старої частини міста. Його повністю відновлять упродовж 27 – 28 вересня.

Ворожі обстріли України: останні новини

Уночі на 26 вересня росіяни обстріляли Миколаїв, Запоріжжя та Нікопольський район Дніпропетровської області.

На Запоріжжі руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. У житлових будинках повилітали вікна, також відомо, що постраждали будівлі закладів освіти та охорони здоров'я. У гаражному кооперативі внаслідок атаки спалахнула пожежа, то ж там пошкоджені автомобілі.

По Нікопольщині окупанти запустили 130 снарядів. На щастя, минулося без жертв, але є пошкоджені близько 40 будинків. Крім того, знеструмлені 3 тисяч домівок місцевих мешканців.

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