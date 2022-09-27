Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко опублікував відео на якому видно, куди цілять окупанти й до чого призвели ці обстріли. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Під ранок ворог атакував Запоріжжя, пошкоджені інфраструктурні об'єкти

Наслідки російського обстрілу Куп'янська

Окупанти обстріляли церковну школу, господарчу споруду та рамницю. Жодних військових об'єктів поруч немає.

Від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей – усі вони мешканці Куп'янського району.

Що відбувається в інших районах Харківщини

Російська загарбники продовжують тероризувати мирних жителів Харківської області. Окрім Куп'янського району, вподовж минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області. Олег Синєгубов розповів, що пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці:

У Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки "Іскандеру". Росіяни забрали життя 15-річної дитини, за даними Управління ДСНС під завалами знайшли 7 загиблих людей.

Сьогодні вранці у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги , чоловік просто йшов на роботу.

, чоловік просто йшов на роботу. У Вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. На щастя, минулося без постраждалих.

У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.

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