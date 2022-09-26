Як повідомили у державній службі, ударів ворог завдав з систем залпового вогню та важкої артилерії. Є постраждалі.
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Постраждали не лише будівлі
Через черговий акт терору у Куп'янську загорілись будівля церковної школи та крамниця. Згідно зі словами надзвичайників, площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Щоб погасити масштабну пожежу, залучили 2 оперативних відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Вогнеборці приступили до роботи об 11:10, а вже об 11:55 їм вдалось локалізувати вогонь і врятувати будівлю Свято-Миколаївського храму. Остаточно погасили вогонь аж о 16:30.
В ДСНС також повідомили, що постраждали не лише будівлі, одна людина отримала поранення.
Загорівся Свято-Миколаївський храм / Фото ДСНС Харківщини
Що у Первомайську
Приватний сектор міста окупанти обстріляли о 13:30. Була пошкоджена інфраструктура:
- зруйновані приватні оселі;
- автомобілі;
- виникла пожежа у літній кухні.
Там рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу о 17:36. На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі люди, серед яких 15-річна дитина.
Результати обстрілів Первомайської громади / Фото ДСНС Харківщини
Ракетні обстріли України: останні новини
- Росіяни активно обстрілюють територію України. Так, в ніч на 26 вересня вони вдарили по Запоріжжю та селищу області. Через це були зруйновані об’єкти інфраструктури та виникли пожежі.
- Також вночі окупанти обстріляли Миколаїв та Нікополь. Від іранських дронів потерпала й Одеса. Там ворог влучив у військовий обєкт, через що трапилася масштабна пожежа і детонація боєприпасів. Влада організувала евакуацію цивільного населення.
- Від ракетних ударів потерпає й Дніпропетровщина. Так, за ніч 25 вересня окупанти випустили 170 снарядів по області.
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