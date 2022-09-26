Як повідомили у державній службі, ударів ворог завдав з систем залпового вогню та важкої артилерії. Є постраждалі.

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Постраждали не лише будівлі

Через черговий акт терору у Куп'янську загорілись будівля церковної школи та крамниця. Згідно зі словами надзвичайників, площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Щоб погасити масштабну пожежу, залучили 2 оперативних відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Вогнеборці приступили до роботи об 11:10, а вже об 11:55 їм вдалось локалізувати вогонь і врятувати будівлю Свято-Миколаївського храму. Остаточно погасили вогонь аж о 16:30.

В ДСНС також повідомили, що постраждали не лише будівлі, одна людина отримала поранення.

Загорівся Свято-Миколаївський храм / Фото ДСНС Харківщини

Що у Первомайську

Приватний сектор міста окупанти обстріляли о 13:30. Була пошкоджена інфраструктура:

зруйновані приватні оселі;

автомобілі;

виникла пожежа у літній кухні.

Там рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу о 17:36. На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі люди, серед яких 15-річна дитина.

Результати обстрілів Первомайської громади / Фото ДСНС Харківщини

Ракетні обстріли України: останні новини

Росіяни активно обстрілюють територію України. Так, в ніч на 26 вересня вони вдарили по Запоріжжю та селищу області. Через це були зруйновані об’єкти інфраструктури та виникли пожежі.

Також вночі окупанти обстріляли Миколаїв та Нікополь. Від іранських дронів потерпала й Одеса. Там ворог влучив у військовий обєкт, через що трапилася масштабна пожежа і детонація боєприпасів. Влада організувала евакуацію цивільного населення.

Від ракетних ударів потерпає й Дніпропетровщина. Так, за ніч 25 вересня окупанти випустили 170 снарядів по області.

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