Как сообщили в государственной службе, удары враг нанес из систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Есть пострадавшие.

К теме Оккупанты продолжают обстреливать украинские города: где самая критическая ситуация

Пострадали не только здания

Из-за очередного акта террора в Купянске загорелись здание церковной школы и магазин. По словам чрезвычайников, площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Чтобы погасить масштабный пожар, привлекли 2 оперативных отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части.

Пожарные приступили к работе в 11:10, а уже в 11:55 им удалось локализовать огонь и спасти здание Свято-Николаевского храма. Окончательно потушили огонь в 16:30.

В ГСЧС также сообщили, что пострадали не только здания, один человек получил ранения.

Загорелся Свято-Николаевский храм / Фото ГСЧС Харьковщины

Что в Первомайске

Частный сектор города оккупанты обстреляли в 13:30. Была повреждена инфраструктура:

разрушены частные дома;

автомобили;

возник пожар в летней кухне.

Там спасатели 45 Государственной пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 17:36. К сожалению, в результате обстрела погибли люди, среди которых 15-летний ребенок.

Результаты обстрелов Первомайской общины / Фото ГСЧС Харьковщины

Ракетные обстрелы Украины: последние новости

Россияне активно обстреливают территорию Украины. Так, в ночь на 26 сентября они ударили по Запорожью и поселку области. Поэтому были разрушены объекты инфраструктуры и возникли пожары.

Также ночью оккупанты обстреляли Николаев и Никополь. От иранских дронов страдала и Одесса. Там враг попал в военный объект, из-за чего произошел масштабный пожар и детонация боеприпасов. Власти организовали эвакуацию гражданского населения.

От ракетных ударов страдает и Днепропетровщина. Так, за ночь 25 сентября оккупанты выпустили 170 снарядов по области.

Обратите внимание – новые детали обстрела Одессы: смотрите видео