Росіяни вдарили близько опівночі по будівлі криворізького ліцею у центрі міста. Про це 24 каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу.
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Окупанти поцілили по ліцею в Кривому Розі
Внаслідок цієї атаки зруйновано два поверхи навчального закладу,
– повідомив кореспондент.
На місці безжалісного удару дроном-камікадзе виникла пожежа і туди одразу вирушили співробітники ДСНС, а також правоохоронці. Наразі вогонь повністю ліквідували, а рятувальники розбирають завали. На щастя, влада міста не повідомляла про загиблих чи поранених людей.
Ворог тероризує Нікополь
Крім того, неспокійно було і в Нікопольській громаді. Росіяни з території тимчасово окупованої Запорізької області, що на протилежному березі Дніпра, обстрілювали місто Нікополь. Ворог здійснював атаки з РСЗВ "Ураган", "Град", а також зі ствольної артилерії великого калібру.
Внаслідок чергової атаки по Нікополю у самому місті зафіксували пошкодження приватних будинків, господарських споруд, а також пориви на лініях електропередач,
– зазначив кореспондент.
Багато нікопольчан залишилось без електроенергії. Втім, аварійні бригади здійснюють роботи щодо відновлення електропостачання до осель. Наразі не відомо, чи є постраждалі внаслідок чергової атаки росіян.
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Ба більше, неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, що межують з Нікопольською громадою. Там зафіксовані руйнування приватних забудов та господарських споруд місцевих мешканців. На щастя, інформація про загиблих чи поранених не надходила.
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Окупанти нещадно обстрілюють Дніпропетровщину
- У ніч на 29 вересня росіяни атакували житлові квартали в Дніпрі та області. Унаслідок ракетного обстрілу 18 осіб постраждали, ще 4 – загинули. Крім того, понад 60 осель, кілька багатоповерхівок, ринок та лінії електропередач було пошкоджено.
- А вже вранці російські загарбники вкотре обстріляли Криворізький район. Відомо, що вони поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. Внаслідок безжалісної атаки постраждало 19 осіб.
- У ніч на 28 вересня окупанти тричі обстрілювали Нікополь з "Градів", а також важкої артилерії. Внаслідок нічної атаки понищені 10 багатоповерхових, а також житлових будинків. Крім того, понівечений ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.