Росіяни вдарили близько опівночі по будівлі криворізького ліцею у центрі міста. Про це 24 каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу.

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Окупанти поцілили по ліцею в Кривому Розі

Внаслідок цієї атаки зруйновано два поверхи навчального закладу,

– повідомив кореспондент.

На місці безжалісного удару дроном-камікадзе виникла пожежа і туди одразу вирушили співробітники ДСНС, а також правоохоронці. Наразі вогонь повністю ліквідували, а рятувальники розбирають завали. На щастя, влада міста не повідомляла про загиблих чи поранених людей.

Ворог тероризує Нікополь

Крім того, неспокійно було і в Нікопольській громаді. Росіяни з території тимчасово окупованої Запорізької області, що на протилежному березі Дніпра, обстрілювали місто Нікополь. Ворог здійснював атаки з РСЗВ "Ураган", "Град", а також зі ствольної артилерії великого калібру.

Внаслідок чергової атаки по Нікополю у самому місті зафіксували пошкодження приватних будинків, господарських споруд, а також пориви на лініях електропередач,

– зазначив кореспондент.

Багато нікопольчан залишилось без електроенергії. Втім, аварійні бригади здійснюють роботи щодо відновлення електропостачання до осель. Наразі не відомо, чи є постраждалі внаслідок чергової атаки росіян.

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Ба більше, неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, що межують з Нікопольською громадою. Там зафіксовані руйнування приватних забудов та господарських споруд місцевих мешканців. На щастя, інформація про загиблих чи поранених не надходила.

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