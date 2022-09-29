Россияне убили 2 малышей

В результате обстрела Днепра погибли 4 человека. Двое из них – дети.

К теме Россияне нанесли 4 ракетных удара по Краматорску: есть потерпевшие и значительные разрушения

О таком тяжело сообщать… На месте ракетного удара в Днепре спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка,

– заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Погибшими детьми являются 8-летний мальчик и 9-летняя девочка. Их жизнь ночью оборвала русская армия.

Что известно об обстреле Днепра

Россияне запустили смертоносные снаряды по жилым кварталам города. Они полностью разрушили несколько частных домов. Также известно, что пострадали более 60 домов, несколько многоэтажек, рынок, линии электропередач, автобусы и автомобили местных жителей.

Кроме погибших в результате атаки есть еще 5 пострадавших. Среди них – 12-летняя девочка. Ее достали из-под завалов разрушенного дома .

Добавим, что тревожно было и в области. Около 8 часов утра россияне открыли огонь из РСЗО "Ураган" по Криворожскому району. Под удар попало предприятие в Зеленодольской общине. Ранения получили 19 работников, которые шли на работу. 6 из них находятся в тяжелом состоянии .

Актуально Ракетный обстрел Днепра, безумные потери врага на фронте: основное за 218 день войны

Обстрелы украинских городов: последние новости

Около 9 часов утра россияне запустили 4 ракеты по Краматорску в Донецкой области. Разрушения получили многоэтажки, частные дома, здание бывшего интерната, дорожное покрытие, помещение второй городской больницы и "Укртелекома". Предварительно известно об 11 раненых местных жителях.

Вечером 28 сентября оккупанты запустили не менее 5 ракет по Запорожской и Днепропетровской областях. К счастью все смертоносные снаряды сбили наши силы ПВО.

Россияне атаковали Криворожский район ракетами Х-59 . Большинство из них уничтожили силы ПВО, но одна долетела до места назначения. Она попала в предприятие по переработке зерна. Обошлось без пострадавших среди людей.