Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он прокомментировал вражеский обстрел в 22.48.

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оккупанты запустили ракеты по Кривому Рогу

Резниченко рассказал, что вечером 28 сентября россияне атаковали Криворожский район ракетами Х-59.

Большинство ракет наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Одна попала в предприятие по переработке зерновых. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются,

– заметил председатель ОВА.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что оккупанты варварскими обстрелами продолжают террор мирных общин и населения.

"Вечером, около 20:40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 – одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительны. Идет ликвидация последствий", – добавил Вилкул.

Также он рассказал, что ночью россияне трижды обстреляли Никополь. Повреждения получили:

лицей,

пятиэтажный жилой дом,

10 частных домов,

4 хозяйственные постройки.

"Также из ствольной артиллерии враг обстрелял село Добрая Надежда Марганецкой общины. В Криворожском районе вечером враг обстрелял Большую Костромку Зеленодольской общины. Повреждена линия электропередач. Слава Богу, везде без потерь", – рассказал Вилкул.

По его словам, несмотря на применение врагом всех видов вооружений, в Криворожском направлении ситуацию полностью контролируют ВСУ. В ОК "Юг" рассказали, что украинские войска продолжают позиционные бои по улучшению и закреплению своего положения.

"В Бериславском районе враг направил ДРГ из 4 человек, которая была остановлена. Также оккупанты тремя танками попытались провести наступательные действия в направлении Чкалово – Безымянное: 1 танк взорвался на мине, 2 – сбежали", – добавил глава военной администрации.

Кроме того, 28 сентября ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили вражеский состав боеприпасов в Новоалександровской общине Херсонщины.

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