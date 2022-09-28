Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в 20:43 сообщил о ракетной атаке по Кривому Рогу. Он призвал людей оставаться в укрытиях.

Кстати Могло смыть 2 района со 150 тысячами людей, – Вилкул о последствиях обстрелов дамбы в Кривом Роге

В Днепре работает ПВО

В то же время появилась информация, что взрывы прогремели в Днепре. По предварительной информации, взрывы были слышны в окрестностях Днепра и вызваны они работой ПВО.

Отметим, что около 20:30 в части регионов на Юге Украины была объявлена воздушная тревога.

Где звучала сирена

Черкасская область

Кировоградская область

Николаевская область

Днепропетровская область

Одесская область

Херсонская область

Запорожская область

Враг второй день подряд атакует Кривой Рог

Вечером 27 сентября российские оккупанты также пытались атаковать Кривой Рог. Александр Вилкул информировал, что вечером в Кривом Роге сработала ПВО.