Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул о 20:43 повідомив про ракетну атаку в Кривому Розі. Він закликав людей залишатися в укриттях.

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У Дніпрі працює ППО

Водночас з'явилася інформація, що вибухи пролунали в Дніпрі. За попередньою інформацією, вибухи було чути на околицях Дніпра й спричинені вони роботою ППО.

Згодом Повітряне командування "Схід" підтвердило, що в Дніпрі спрацювала ППО.

Зауважимо, що близько 20:30 у частині регіонів на Півдні України було оголошено повітряну тривогу.

Де лунала сирена

Черкаська область

Кіровоградська область

Миколаївська область

Дніпропетровська область

Одеська область

Херсонська область

Запорізька область

Ворог третій поспіль день атакує Кривий Ріг

Увечері 27 вересня російські окупанти також намагалися атакувати Кривий Ріг. Олександр Вілкул інформував, що ввечері у Кривому Розі спрацювала ППО.

Слід зазначити, що ввечері 27 вересня росіяни також атакували Харків та Одесу. У Харкові було зафіксовано 4 прильоти. Повідомлялося, що росіяни вдарили по Холодногірському району.

Також окупанти намагалися атакувати Одесу ракетами й дронами-камікадзе Shahed-136. Однак вдало спрацювали підрозділи протиповітряної оборони.

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Згодом стало відомо, що окупанти надвечір 27 вересня намагалися завдати удару по Одесі та Кривому Рогу ракетами Х-59. Та всі ракети збили наші сили Протиповітряної оборони. Росіяни атакували українські міста винищувачами Су-35 з Чорного моря та зі сторони захопленого Мелітополя.

Росіяни також атакували Кривий Ріг ввечері 26 вересня. Тоді війська агресора поцілили по аеропорту, внаслідок чого було зруйновано інфраструктуру. Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко інформував, що окупанти запустили по аеропорту ракету типу Х-59.

При цьому слід зазначити, що росія використовує іранські дрони-камікадзе не тільки на Одещині. Цими дронами окупанти атакували Кривий Ріг й Очаків.

Раніше – окупанти вгатили по Запоріжжю: дивіться відео