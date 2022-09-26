Про це повідомило Оперативне командування "Південь". Окупанти запустили 3 іранські дрони.

Зверніть увагу В Одесі прогриміла серія вибухів, оголошена тривога: росіяни знову атакують дронами

Усі дрони знищені

Перші повідомлення про вибухи з'явилися близько 21:28. Потім повторні вибухи мешканці міста чули близько 21:55. Тривога в Одесі та області була оголошена з 21:27 до 22:54.

Окупанти знову використали іранські дрони-камікадзе Shaheed 136. Однак наша ППО "приземлила" всі 3 запущені окупантами безпілотники.

Протягом останніх кілька днів росія активно використовує надані Іраном безпілотники, хоча в Тегерані відмовляються визнавати факт продажу дронів.

За добу Повітряні сили "приземлили" 4 дрони

Командування Повітряних сил відзвітувало про те, що протягом доби 26 вересня підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" успішно збили 4 іранських дрони-камікадзе.

Крім 3 збитих у вечері, статистику ворожих втрат поповнив ще безпілотник, який наші війська "приземлили" ще близько 2:00.

У командуванні наголосили, що наші воїни у бою здобувають досвід та результат. І досвід справді важливий, адже напередодні керівниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдні Наталія Гуменюк відзначила, що іранські дрони є новим озброєнням у руках окупантів, тому вони потребують вивчення. Та наші воїни щодня вдосконалюють свої навички, тому росія втрачає все більше і більше таких безпілотників.